ABD, Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Hukuken bir öneme sahip değil

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın ilan ettiği korsan Sevilla Haritası