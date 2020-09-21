ABD, Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Hukuken bir öneme sahip değil

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM 21.09.2020, 23:23 21.09.2020, 23:29
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ABD, Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Hukuken bir öneme sahip değil

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Yunanistan'ın ilan ettiği korsan Sevilla Haritası

Yunanistan'ın ilan ettiği korsan Sevilla Haritası

Türkiye'nin ilan ettiği harita

#abd #Sevilla haritası #Doğu Akdeniz
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