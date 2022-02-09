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ABD, saldırılar nedeniyle BAE'deki vatandaşlarını uyardı

Abu Dabi Büyükelçiliği, ülkedeki ABD vatandaşlarının olası tehditler konusunda dikkatli olması gerektiğini belirtti.

GÜNDEM 09.02.2022, 15:20
ABD, saldırılar nedeniyle BAE'deki vatandaşlarını uyardı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), son dönemde İran destekli Husilerin saldırılarına hedef oluyor.

Böyle bir dönemde ABD Büyükelçiliği, ülkede yaşayan ve çalışan Amerikan vatandaşlarına "potansiyel tehlikeler" hakkında uyarıda bulundu.

"SON PATLAMA UYARI YAPMAYA SEVK ETTİ"

ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçiliğin, ABD vatandaşlarını ve personelini olası tehditler konusunda bilgilendirmekle yükümlü olduğu hatırlatılarak, "Abu Dabi'deki son patlama ve güvenlik hadiselerinin ABD Büyükelçiliği'ni uyarı yapmaya sevk ettiği" belirtildi.

BUGÜN YAŞANAN PATLAMA

Bu sabah meydana gelen patlamaya değinilen açıklamada, Abu Dabi Sivil Savunma Kurumu'nun, bu sabahki patlamanın bir gaz tüpünden kaynaklandığına dair kamuoyuna bilgi verdiği ifade edildi.

BAE resmi ajansı WAM, Abu Dabi'nin Hamdan Caddesi üzerindeki bir binada sabah saatlerinde yangın çıktığını, olayda ölü ya da yaralı olmadığını açıklamıştı.

24 OCAK'TAKİ UYARI

ABD'nin Abu Dabi Büyükelçiliği 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada da vatandaşlarını Husi milislerin füze ve insansız hava araçlarıyla yapılacak saldırılarına karşı uyarmıştı.

Öte yandan, ABD vatandaşlarının ziyaret edebileceği ülkeler listesinde BAE, "seyahat etmeyin" uyarısının yapıldığı kırmızı kategoriye alınmıştı.

ABU DABİ'DE DÜZENLENEN SALDIRI

Yemen'deki Husilerin, 17 Ocak'ta BAE'nin başkenti Abu Dabi'nin Musaffah bölgesine silahlı İHA'larla düzenlediği saldırı sonucu 3 yakıt tankerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Husiler, 24 ve 31 Ocak'ta da BAE'yi hedef alan saldırılar düzenlemiş, hava savunma sistemleri tarafından imha edilen balistik füze ve İHA'lar herhangi bir can kaybına yol açmamıştı.

BAE Savunma Bakanlığı, 2 Şubat'ta hava sahasını ihlal eden 3 İHA'nın imha edildiğini duyurmuştu.

#abd #BAE
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