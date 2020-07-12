Acı haberi MSB duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 12 Temmuz 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılmış yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

ABDULLAH AĞAR: SİLAH ARKADAŞLARIN KANINI YERDE BIRAKMADI

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar operasyonla ilgili açıklamasında şehidimizin fotoğrafını paylaşarak "P.Astsubay Ethem Demirci.Bugün Haftanin’de çıkan çatışmada şehit düştü. Ruhun şad olsun kahraman kardeşim.Tırnağın etmez, ama çatışmada 3 terörist gebertildi. Silah arkadaşların kanını yerde bırakmadı." ifadelerini kullandı.