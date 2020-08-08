Acı haberi MSB duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu, 3 askerimiz yaralandı. Çatışmada beş teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.
GÜNDEM 08.08.2020, 21:36 08.08.2020, 21:49
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen bir silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada beş bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.
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