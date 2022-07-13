Acil serviste saç başa kavga!

Adana’da Çukurova Devlet Hastanesi'nde bu kez de iki kadın kavga etti.

Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde aynı hastanın yakını iki kadın birbirine girdi.

Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de olaya, kendi saçlarını çekerek "Yapmayın, yeter" diye bağırıp dahil olduğu görüldü.



Kavganın ardından kadının elinde diğer kadının saçlarının kaldı.



Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer bir olayda da Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi.



İki aile iddiaya göre, düğünde halay sırası nedeniyle tartışmaya başladı.



Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce taraflar birbirlerine taş, sopa, tabanca ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada ismi açıklanmayan 5 kişi yaralandı.