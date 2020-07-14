Adalet Ağaoğlu hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önde gelen isimlerinden Adalet Ağaoğlu, 91 yaşında hayatını kaybetti.

ADALET AĞAOĞLU KİMDİR?

Adalet Ağaoğlu, 23 Ekim 1929'da Ankara'da doğdu. Daha çok roman ve öykü türündeki eserleriyle tanınan yazar, 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri

olarak kabul edilir. Türkiye'nin farklı dönemlerini ve bu dönemlerin insan hayatlarına etkisini inceleyen eserler vermişti.

Edebiyata ilgisi lise yaşamında şiirlerle başladı, kısa bir süre sonra oyun yazarlığına yöneldi. İlk defa 1946'da Ulus gazetesinde tiyatro eleştirileri yayımlayarak yazarlığa başladı. 1948-50 arasında Kaynak Dergisi'nde şiirleri yayımlandı.

1951-1970 yılları arasında TRT’de çeşitli görevlerde bulundu. Ankara Radyosu'nda göreve başladığı yıl ilk radyo oyunu olan "Aşk Şarkısı'nı" yazdı. Radyo'da görev yaparken tiyatro oyuncusu ve yönetmen dört arkadaşı (Kartal Tibet, Üner İlsever, Çetin Köroğlu, Nur Sabuncu) ile birlikte Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olan "Meydan Sahnesi"'ni kurdu. Meydan Sahne Dergisi'ni çıkardı. 1953 yılında tiyatro eğitimi almak için Paris'e gitti. 1953'te Sevim Uzungören'le birlikte yazdığı “Bir Piyes Yazalım” tiyatro oyunu aynı yıl Ankara'da sahnelendi. 1954 yılında mühendis Halim Ağaoğlu ile evlenen sanatçı, ilk romanını yazana kadar oyun yazarlığını sürdürdü. Üst üste yazdığı oyunlarla altmışlı ve yetmişli yılların önde gelen oyun yazarlarından oldu. TRT'nin özerkliğine el konulması gerekçesiyle TRT Radyo Dairesi Başkanlığı'ndan 1970'te istifa eden sanatçı o tarihten bu yana yazarlıktan başka bir işle uğraşmadı. Edebiyat yaşamının bazı dönemlerinde "Remüs Tealada" ve "Parker Quinck" gibi takma adlar kullanmıştır.

İlk romanı Ölmeye Yatmak, 1973’te yayımlandı. Bu ilk romanından itibaren tüm eserleri yoğun tartışmalara konu oldu. Ölmeye Yatmak, daha sonra yazdığı Bir Düğün Gecesi(1979) ve Hayır (1989) adlı romanlarla bir üçleme oluşturdu ve birçok ödül kazandı. Bir Düğün Gecesi ve Hayır romanları yayınlanır yayınlanmaz, ikinci romanı olan Fikrimin İnce Gülü, dördüncü basımında toplatıldı. "Fikrimin İnce Gülü” romanı hakkında, "askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif (küçük düşürmek)" suçlamasıyla hakkında 1981 yılında dava açılan Ağaoğlu, iki yıl süren davanın ardından aklandı. Düğün Gecesi” ise soruşturma aşamasında kaldı. Dönemin üç önemli roman ödülüne layık görülmüş olan Bir Düğün Gecesi adlı roman için ayrıca Aldous Huxley'den aşırma olduğu suçlaması ortaya atıldı ve uzun tartışmalara sebep oldu.

Öykü kitapları, denemeler, anı-roman türünde eserler de yayımlayan Ağaoğlu 1991 yılında Çok Uzak Fazla Yakın'la oyun yazarlığına döndü.

Ödülleri :

1974 – TDK Tiyatro Ödülü

1975 – Sait Faik Hikaye Armağanı, Yüksek Gerilim ile

1979 – Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile

1980 – Orhan Kemal Roman Armağanı Bir Düğün Gecesi ile

1980 – Madaralı Roman Ödülü, Bir Düğün Gecesi ile

1991 – Türkiye İş Bankası Büyük Ödülü, Çok Uzak Çok Yakın ile

1992 – Lebon Kültür Merkezi (Lebon Cinema Clup) Edebiyat Ödülü, Ruh Üşümesi ile

1995 – Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat (Edebiyat) Büyük Ödülü

1997 – Aydın Doğan Roman Ödülü, Romantik Bir Viyana Yazı ile



Tiyatro ve Radyo Oyunları:

1953 – Bir Piyes Yazalım

1955 – Yaşamak

1964 – Evcilik Oyunu

1965 – Sınırlarda Aşk

1965 – Çatıdaki Çatlak

1967 – Tombala

1967 – Çatıdaki Çatlak

1970 – Sınırlarda Aşk-Kış-Barış

1973 – Üç Oyun: Bir Kahramanın Ölümü, Çıkış, Kozalar

1976 – Kendini Yazan Şarkı

1991 – Çok Uzak – Fazla Yakın

1992 – Duvar Öyküsü – Çocuklar ve Büyükler için Müzikli Danslı Oyun

2011 – Çağımızın Tellalı



Roman ve Hikayeleri :

1973 – Ölmeye Yatmak

1974 – Yüksek Gerilim (hikaye)

1976 – Fikrimin İnce Gülü

1978 – Sessizliğin İlk Sesi (hikaye)

1979 – Bir Düğün Gecesi

1980 – Yazsonu

1982 – Hadi Gidelim (hikaye)

1984 – Üç Beş Kişi

1986 – Geçerken (deneme)

1987 – Hayır…

1991 – Ruh Üşümesi

1993 – Karşılaşmalar (deneme)

1993 – Romantik Bir Viyana Yazı

1996 – Başka Karşılaşmalar (deneme)

1997 – Hayatı Savunma Biçimleri (hikaye)

2002 – Öyle Kargaşada Böyle Karşılaşmalar (deneme)

2011 – Yeni Karşılaşmalar (deneme)

2014 – Dert Dinleme Uzmanı