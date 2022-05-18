Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısı'nda konuştu.

"Cezalarda alt sınır 1 yılda, üst sınır 3 yıla çıkarılıyor"

Stokçulara ve fahiş fiyat uygulayanlara yaptırımların artacağını, manipülatif fiyat artışlarına yönelik cezalarda da alt ve üst sınırların genişletileceğini söyledi.

"Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde fiyatları etkileme suçu ile 240. maddesinde stokçuluğu düzenleyen maddede cezaların alt ve üst sınırlarını artıran yeni bir düzenleme getiriyoruz. İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerinin artmasını sağlamak için asılsız haber yayan, havadis çıkaran, hileli yollara başvuranlarla ilgili ceza 3 aydan 3 yıla kadar çıkarılıyor. Şimdi alt sınır 1 yıla, üst sınır 3 yıla çıkarılıyor."

"Tutuklama yapılabilir suçlar kapsamına alınacak"

Bozdağ, stokçuluk ve fahiş fiyatlarla mücadeleye ilişkin yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı.

"Bir defa alt sınır ve üst sınırın artması şu anda tutuklama yasağı kapsamında olan stokçuluk ve fiyatları etkileme suçlarını, tutuklama yapılabilir suçlar kapsamına almaktadır."

"İnsanların huzuru için hayvanlara güvenli bir ortam sağlanmalı"

Bozdağ'ın gündeminde başıboş sokak hayvanları meselesi de vardı.

"Bu meseleyi hükümetin belediyelere yüklediği bir angarya gibi görmek yerine

insanımızın huzur mutluluk yaşam hakkını korumak için bu hayvanların güvenli bir ortamda yaşamı sağlamak olduğu bilinciyle hepimizin hareket etmesinde büyük bir fayda vardır."