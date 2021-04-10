Adalet Bakanı Gül'ün acı günü
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, Gaziantep'te toprağa verildi.
GÜNDEM 10.04.2021, 17:30 10.04.2021, 18:02
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün vefat eden annesi Saliha Gül için Gaziantep'te cenaze töreni düzenlendi.
Bahaeddin Nakıboğlu Camii’ndeki törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da katıldı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.
Dün yaşamını yitiren 75 yaşındaki Saliha Gül, 3 aydır Ankara Şehir Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi görüyordu.
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