Adana'da 90 firarinin yakalanması için şafak operasyonu
Adana’da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması düzenlenen şafak operasyonunda 90 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNDEM 30.01.2021, 12:06 30.01.2021, 12:11
Adana’da farklı suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 firari hükümlünün yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "kasten adam öldürme", "yaralama", "hırsızlık", "gasp", "dolandırıcılık" ve "cinsel saldırı" gibi suçlardan aranan 90 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Yunus polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Yaklaşık 500 polisin katıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tip Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
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