Adana'da aralarında şehit kabirlerinin bulunduğu tahrip edilen 79 mezar onarılıyor

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, mezarları kırılıp tahrip edilen 15 Temmuz Şehitleri Ahmet ve Mehmet Oruç kardeşler ile akrabalarına ait mezar taşlarının bulunduğu merkez Yüreğir ilçesindeki Ali Hocalı Mahallesi Mezarlığına gelerek ikiz şehitlerin babası Ali Oruç’a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ay, mezar başında dua ederken, tahrip edilen mezar taşları yerlerine konuldu.

Şehitlerden birinin fotoğrafının konulduğu cam bölümün kırık olduğunu gören şehitlerin babası Ali Oruç, "Oğlum gerçek hayatta da yaralanarak şehit olmuştu. Fotoğrafına da zarar verdiler" diyerek gözyaşı döktü.

Ömer Çelik'ten şehit babasına söz: Yakalanacaklar

Başkan Ay, şehit babasını teskin edip mezarlıktan dışarı çıkardı. Daha sonra Ay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile şehit ikizlerin babasıyla görüştürdü.

Çelik, geçmiş olsun dileklerini iletip, emniyet ekiplerin çalıştığını en kısa zamanda bunu yapanların yakalanacağını söyledi. Bunun üzerine şehit babası, "Benim oğlum vatan için şehit oldu oğlumdan ne istediler" dedi.

Ömer Çelik, şehitlere dokunmaya kimsenin yüreğinin yetmeyeceğini ifade ederek, "Onlar vatan yolunda Allah için şehit oldular. En kısa zamanda faaliler bulunup ortaya çıkartılacak" dedi.

Ömer Çelik’ten mezar taşları kırılan ikiz şehitlerin babasına "saldırganlar yakalanacak" sözü

Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un kabirlerinin de arasında bulunduğu 79 mezarın taşlarına zarar verildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şehitlerin babası Ali Oruç'u telefonla arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olaya çok üzüldüklerini belirten Çelik, 'Bu alçaklar kimse buluruz, eninde sonunda. Ayrıntılı şekilde bakılıyor. Mezarlarımızı da tekrar eski haline getireceğiz. Yapacağımız iş, bu alçakları bulmak ve mezarları eski haline getirmek' dedi.

Twitter'dan paylaşım: Hukuk önünde hesap verecekler

Öte yandan Çelik, sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü, paylaşımında "Adana'mızın Yüreğir ilçesinde şehitlerimizin naaşlarının da bulunduğu mezarlığa yapılan barbarca saldırıyı lanetliyoruz. İlgili tüm birimler olayı tüm boyutuyla soruşturuyor. Şehitlerimizin ve vatandaşlarımızın mezarlarına bu saygısızlığı yapanlar, hukuk önünde hesap verecekler." ifadelerini kullandı.

Şehit babasından Erdoğan'ı gözyaşlarına boğan şiir

FETÖ'cü darbe girişiminde Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda şehit olan ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç'un okuduğu şiir başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere tüm salonu gözyaşlarına boğdu.