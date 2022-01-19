Adana'da art arda depremler
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Adana Ceyhan'da saat 08.58'de 3,0; saat 08.59'da 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.
GÜNDEM 19.01.2022, 09:54 19.01.2022, 10:08
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.58'de merkez üssü Adana'nın Ceyhan ilçesi olan 3,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,04 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Bu depremden bir dakika sonra saat 08.59'da ise yine merkez üssü Ceyhan ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Bu depremin derinliği ise 6.60 kilometre olarak açıklandı.
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