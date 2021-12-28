Adana'da gıda ve temizlik ürünleri stoklanan depo mühürlendi
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir depoya baskın yapan ekipler, içeride pek çok gıda ve temizlik ürününün stoklandığını tespit etmesi üzerine depoyu mühürledi.
GÜNDEM 28.12.2021, 18:07
Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Adana İl Ticaret Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinin stoklandığı ihbarı yapılan bir depoya baskın düzenledi.
Depoda farklı markalara ait ayçiçeği yağı, bakliyat, şeker gibi gıda ürünleri ile çamaşır ve bulaşık deterjanı, yumuşatıcı, tuvalet kağıdı, kağıt havlu gibi temizlik ürünleri tespit edildi.
M.Z'ye ait depo zabıta ekiplerince mühürlendi.
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