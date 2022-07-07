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Adana'da yeni petrol umudu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Adana'da yeni keşfedilen petrol sahalarını ziyaret etti. Bakan Dönmez, bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha olduğunu, çalışmalara hız verdiklerini açıkladı.

GÜNDEM 07.07.2022, 14:53
Adana'da yeni petrol umudu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın petrol keşfini açıkladığı Adana'nın Soysalı Mahallesi kırsalındaki Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Çukurova üretim sahasını ziyaret etti, TPAO yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Dönmez, Çukurova-1 Kuyusu'nun yakınına giderek bir işçinin petrol kuyusunun vanasını açarak numune almasını izledi, daha sonra pet şişeye doldurulan petrolü inceledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Dönmez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın keşfini açıkladığı bu kuyularda süreci başlattıklarını, 2021 senesi eylülünde ilk sondajı tamamladıklarını söyledi.

O günden bu yana deneme ve test amaçlı üretimlerin sürdüğünü aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Şu anda üzerinde bulunduğumuz Çukurova-1 kuyusu, yaklaşık 430 metre civarında bir sığlıkta yer alan kuyu. Çukurova-2 ise 358 metreden. Bu kuyu, bu derinlikle Türkiye'de şimdiye kadar petrol çıkartılan en sığ kuyu özelliğini kazanmış oldu. Sığ kuyularda daha çabuk hedefe ulaşıyoruz, üretim maliyetleri ve yatırım maliyetleri oldukça düşük oluyor. Dolayısıyla burada son derece ekonomik bir petrol bulduğumuzu ifade edebilirim.”

Dönmez, sahadaki 2 kuyuda halihazırda fiilen üretim de yapıldığını, buralardan günlük ortalama 100-120 varil petrol çıkarıldığını bildirdi.

"ÜRETİBİLİR REZERV 7,5-8 MİLYON VARİL"

Yıl sonuna kadar bölgede 8 kuyu daha açmayı ve toplam 10 kuyuya ulaşmayı planladıklarını anlatan Dönmez, bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 7,5-8 milyon varil olduğunun, bunun da 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğe denk geldiğinin bilgisini verdi.

Dönmez, bölgede başka çalışmalar da yürüttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bölgede benzer formasyona, yüksek potansiyele sahip 4 saha daha var. Oradaki çalışmalarımıza da hız verdik. Önce 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarımızı tamamlayacağız. Ardından da yine keşif amaçlı sondaj yapacağız. Eğer keşif yakalarsak da üretim amaçlı kuyularımızı açacağız. Belki buradaki o zaman toplam keşif miktarımızı daha da artırmış olacağız. 8-10 kata kadar daha fazla potansiyel içerdiğini içeride arkadaşlarımız söylediler."

Adana'da petrol bulunan bölge.Adana'da petrol bulunan bölge.

"TPAO'NUN GÜNLÜK ÜRETİMİ 60 BİN VARİLİN ÜSTÜNDE"

Bakan Dönmez, son yıllarda TPAO'nun hem karada hem de denizde arama çalışmalarına yoğunluk verdiğini ifade etti.

Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptıklarını anımsatan Dönmez, "Orada hummalı, geceli gündüzlü bir çalışma var. İnşallah Cumhuriyet'imizin 100. yılında o gazımızı milletimizle buluşturacağız ama bu arada, karada da aslında keşiflerimiz var." dedi.

Dönmez, keşfin büyüklüğüne bakmaksınız "az ya da çok" demeksizin enerjide dışa bağımlılığı azaltacak her bir varile ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak Dönmez, şunları kaydetti:

"Sadece 4-5 sene önce TPAO'nun günlük petrol üretimi 37 bin varilken bugün itibarıyla 60 bin varilin bir miktar üstüne çıkmış durumda. Yine son 4-5 yılda ilave keşiflerle toplam rezervimize 70 milyon varillik bir miktarı daha eklemiş olduk. Ülkemiz bildiğiniz gibi maalesef enerjide dışa bağımlı. Petrolümüzün neredeyse yüzde 92'sini ithal ediyoruz. Doğal gazımızın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Hele bugünlerde kamuoyunun sadece Türkiye'de değil dünyada herkesin fiyatlardan şikayetçi olduğu bir dönemde, bu tip keşifler yüreğimize su serpiyor. Yöre halkı bu işten oldukça mutlu. Şu anda onlarla biraz önce içeride sohbet ettik. İnşallah buradaki aramalarımızı hızlandıracağız. Belki bu bölge ileride aynı Türkiye'de, Batman'da, Adıyaman'da olduğu gibi bir üretim merkezi haline dönüşmüş olacak."

#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
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