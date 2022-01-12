Adana'daki fırıncıya silahlı saldırı

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50175 Sokak'taki yaşanan olayda iddiaya göre, sabah iş yerine gelen fırıncı Mücahit Toroman, çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.

MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

Toroman, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, tabancayı ateşleyen kimliği belirsiz şüpheli ise otomobille kaçtı.

EVİNİ DE KURŞUNLADILAR

Yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan Mücahit Toroman'ın bugün evine de tabancayla ateş edildiği belirtildi.

POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE

Polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.