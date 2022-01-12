Adana'daki fırıncıya silahlı saldırı
Fırıncı Mücait Toroman, iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda başından vurulup, ağır yaralanırken, Toroman'ın evine de tabancayla ateş açıldığı belirtildi.
GÜNDEM 12.01.2022, 10:46
Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi 50175 Sokak'taki yaşanan olayda iddiaya göre, sabah iş yerine gelen fırıncı Mücahit Toroman, çalıştığı sırada silahlı saldırıya uğradı.
MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ
Toroman, başına isabet eden mermiyle ağır yaralanırken, tabancayı ateşleyen kimliği belirsiz şüpheli ise otomobille kaçtı.
EVİNİ DE KURŞUNLADILAR
Yakınları tarafından özel hastaneye kaldırılan Mücahit Toroman'ın bugün evine de tabancayla ateş edildiği belirtildi.
POLİS SALDIRGANIN PEŞİNDE
Polis, kaçan saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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