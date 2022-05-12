Aday öğretmenlik ve öğretmenlik kariyer basamakları yönetmeliği Resmi Gazete'de

Yönetmelik ile resmi eğitim kurumlarında görev yapan aday öğretmenlerin yetiştirilmeleri ile öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemelerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, aday öğretmenlerin adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için öngörülen sınavlar yılda bir defa yapılacak.

Unvan verilen öğretmenlere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı bir derece verilecek.