Adliye'de silahlı kavga: 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı
Adana Adliye binası önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Olayda bir kişi gözaltına alındı.
GÜNDEM 21.07.2020, 11:57
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Adana Adliyesi önünde iki grup arasındaki tartışma, taraflardan bir kişinin demirle saldırması üzerine kavgaya dönüştü.
Bu sırada bir şüphelinin adliye binasına kaçan gruba ateş açması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı. Arbede sırasında 2 çocuğun daha aldıkları darbeler nedeniyle yaralandıkları öğrenildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, baygınlık geçiren bir kişiye 112 ekipleri müdahale etti.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Polis, adliye çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
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