Adliye önünde bulunan şüpheli çantadan çalıntı eşya çıktı
Ankara Adliyesi önüne bırakılan şüpheli çantaya bomba imha ekipleri müdahale etti.
GÜNDEM 08.03.2022, 13:15
Ankara Adliyesi'nin önünde bulunan çanta ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerinde çevre güvenliği aldı. Adliyenin A kapısı, giriş-çıkışlara kapatıldı.
Olay yerine gelen bomba imha ekiplerinin yaptığı inceleme sonucu çantadan, çalıntı olduğu değerlendirilen oto teybi, taşınabilir şarj aleti ve kadın cüzdanı çıktı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çantayı kimin bıraktığını tespit etmeye çalışıyor.
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