AFAD cep telefonlarına sesli 'hayati uyarı bildirimi' mesajı gönderdi
AFAD, telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi. Uyarıda, "Taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.
GÜNDEM 12.06.2022, 15:42 12.06.2022, 19:10
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), telefonlara hayati uyarı bildirimi gönderdi.
Uyarıda, "Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayınız" denildi.
Gönderilen sesli uyarı sosyal medyada da gündem oldu.
37 ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji, günlerdir birçok kenti kuvvetli yağışa karşı uyarıyor. Bugün de 37 kentte gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
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