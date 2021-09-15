AFAD'dan 8 il için sel uyarısı
AFAD, kuvvetli yağış beklenen Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara'da yaşayan vatandaşları sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı uyardı.
GÜNDEM 15.09.2021, 16:54 15.09.2021, 17:40
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman ve Kayseri ile Ankara’nın güney çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından, kuvvetli yağış beklenen illerde yaşayan vatandaşlara, sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olma uyarısında bulunuldu.
Sel sırasında ne yapılmalı?
Sel tehlikesi sırasında alınabilecek önlemlere de yer verilen paylaşımda, sel bölgesini terk ederek yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından uzak durulması ve araçla suyla kaplı yoldan gidilmemesi belirtildi.
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