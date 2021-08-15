Afganistan'da 26 şehir merkezi Taliban tarafından ele geçirildi
Taliban'ın sabah saatlerinde başkent Kabile'e yakın olan Celalabad şehrine girmesiyle ABD, şehirdeki büyükelçiliği boşaltmaya başladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 26 şehir merkezini ele geçiren Taliban'ın, dört bir taraftan başkent Kabil'e girdiği bildirildi.
Taliban bu sabah, Afganistan'ın doğusundaki önemli bir şehir olan Celalabad'ın kontrolünü ele geçirdi. Kabil'e oldukça yakın bir yerde ilerleyiş devam ederken, Taliban kontrolündeki ilerliyorken ABD başkent Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın dört bir yandan başkent Kahire'ye girmeye başladığını bildirdi.
ABD, ÜLKEDEN ÇEKİLME KARARI ALMIŞTI
ABD liderliğindeki güçler, kalan birliklerinin büyük kısmını geçen ay geri çektikten sonra, Afgan ordusunun savunması çöktüğü için Taliban kampanyası hızlandı. ABD Başkanı Joe Biden Cumartesi günü , vatandaşların tahliyesine yardımcı olmak ve ABD askeri personelinin "düzenli ve güvenli" bir şekilde çekilmesini sağlamak için 5.000 askerin konuşlandırılmasına izin verdi. Bir ABD savunma yetkilisi, 82. Hava İndirme Tümeni'nden yeni onaylanmış 1000 askerin dahil olduğunu söyledi.
26 ŞEHİR MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ
Taliban, ABD ve diğer yabancı güçlerin geri çekilmesiyle son aylarda Afganistan'da hızlı ilerleme kaydetti. Şu ana kadar 34 vilayetin 26'sında, kontrol Taliban'a geçti.
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