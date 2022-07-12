Afganistan uyruklu 260 kişi sınır dışı edilecek
Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden İstanbul'a gönderildi.
GÜNDEM 12.07.2022, 12:01 12.07.2022, 18:33
Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerinde geçici süreyle barındırılan düzensiz göçmenlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında düzensiz göçmenler, charter seferleriyle ülkelerine gönderiliyor.
Sınır dışı edilecek 260 Afganistan uyruklu, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezinden otobüslerle İstanbul'a doğru yola çıkarıldı.
Afganistan uyruklular, İstanbul'dan charter seferi ile ülkelerine gönderilecek.
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