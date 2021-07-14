Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu

Terör örgütü onlarca kişiyi katletti.



Vahşetin izleri yıllar sonra ortaya çıktı.

Terör Örgütü PKK/YPG insanlık dışı yüzünü bir kez daha gösterdi.

Suriye’de yerel güvenlik güçleri, Afrin’de terör örgütü PKK/YPG’nin infaz ettiği kişileri kamyonetlerle getirerek boş arazilere gömdüğünü tespit etti.

Alanda iş makineleri ile kazı çalışması başlatıldı. 15-20 metre derinliğinde yapılan kazılarda çuvalların içerisinde konmuş şekilde 35 ceset bulundu.

Bölgedeki kazı çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi. Yetkililer ceset sayısının artabileceğini belirtiyor.