Afyonkarahisar'da otobüs devrildi

Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara kara yolundaki Yarımca köyü yakınlarında şarampole devrildi. Otobüsteki 8 kişi yaralandı.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Otobüsteki diğer yolcular ise başka bir araca aktarılarak yollarına devam etti.