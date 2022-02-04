Afyonkarahisar'da otobüs devrildi
Afyonkarahisar Emirdağ'da, yolcu otobüsü şarampole devrildi. 8 kişi yaralandı.
GÜNDEM 04.02.2022, 09:47
Aydın-Ankara seferini yapan Ömer Karsanba idaresindeki yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Ankara kara yolundaki Yarımca köyü yakınlarında şarampole devrildi. Otobüsteki 8 kişi yaralandı.
Kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Otobüsteki diğer yolcular ise başka bir araca aktarılarak yollarına devam etti.
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