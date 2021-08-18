Ahmet Öksüz, Cüneyt Özdemir’in konuğu oldu!
İstanbul tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları birliği yönetim kurulu başkanı Ahmet Öksüz, Cüneyt Özdemir’in Yotube üzerinden yaptığı canlı yayınına konuk oldu.
GÜNDEM 18.08.2021, 15:41 18.08.2021, 18:41
Salgına karşın Türk tekstil sektörünün 2020'de küresel ligde bir basamak yükselerek dünyanın 5'inci büyük ihracatçısı konumuna yükseldiğine dikkat çekerek Temmuz ayında Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörü olduğunu söyledi.
Öksüz, burada günümüzün gözde mesleği tekstil mühendisliğinin öneminden bahsederek sökterde niteliği artırmak istediklerinin altını çizdi.
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