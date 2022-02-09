Ahmet Öksüz ‘finans merkezi’ programına konuk oldu
İstanbul tekstil ve hammaddeleri ihracatçıları birliği yönetim kurulu başkanı Ahmet Öksüz, BLLOMBERG HT’DE yayınlanan Açıl Sezen’in sunuculuğunu yaptığı ‘finans merkezi’ programına konuk oldu.
GÜNDEM 09.02.2022, 11:56
Öksüz burada Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın ihratacatçılara getirdiği yeni uygulamaya dair önemli açıklamalarda bulundu.
Öte yandan Öksüz ihracat açısından tekstil sektörüne dair açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin en büyük ihracatçısı sektörü konumuna yükseldiklerini ifade etti.
Namaz Vakti 09 Şubat 2022
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