Aile içi vahşet: Babasını öldürdü

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 24 yaşındaki Ahmet Kovan, 49 yaşındaki babası İsmail Kovan ile bir süre anlaşmazlık yaşadı.

İkili arasında yeniden alevlenen tartışma bu kez farklı boyutlarda ilerledi.

Babasını vurdu

Yaşanan kavgada Ahmet Akdovan, yanındaki tüfekle babasına ateş açıp, kaçtı.

Başından ağır yaralanan Akdovan, Tarsus'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

İsmail Akdovan, burada hayatını kaybetti. Akdovan'ın cansız bedeni, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Kaçan Akdovan ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.