Çocuklarda günümüzün en yaygın hastalığı dijital bağımlılık diyebiliriz.

İlkokul çağındaki öğrenciler başta olmak üzere gençler telefon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünlerle sürekli meşgul durumda…

Peki aileler özellikle dijital bağımlılığın ne gibi sorunlar teşkil ettiğini biliyor mu?

Bilmeyenler ve merak edenler için Aksu Haber ekibi olarak konuyu psikolog Sibel Kılıç’a sorduk.



Kılıç, “Çocuklarda teknoloji bağımlılığı her yaş grubu için ciddi bir rahatsızlıktır. Dijital bağımlılığın getirileri; Dikkat eksikliği, uyum sorunu, uyku bozukluğu, konuşma bozukluğu, stres, öfke, ödev yapmakta isteksizlik görülür” diye konuştu.

Peki, aileler bu durumda ne yapmalı?

Psikolog Sibel Kılıç; “- Yasaklama getirilmemeli. - Çocuğun yaş ve gelişimine uygun süre kısıtlaması getirilmeli. - Çocuğun izlediği içerikler kontrol edilmeli. - İştah arttırmak amacıyla ekran karşısında yemek yedirmek kalıcı iştahsızlık riskini arttırmaktadır. - 0- 2 yaş dönemi için teknolojiden tamamen uzak durulmalı. - Seveceği bir spor dalına yönlendirebilirsiniz. - Akran grupları ile sosyalleşebileceği ortamlar ayarlanmalı. - Evde birlikte zaman geçirmelisiniz” dedi.

Teknoloji ile uzun zaman geçiren ve süre kısıtlamasına uymakta zorlanan çocuklar için uzmanından destek alınmalı.

Aileler Dijital kullanım süreleri nasıl belirlemeli?

Kılıç; “Her gün; - 0-2 yaş döneminde teknolojiden tamamen uzak durulmalı. - 3-6 yaş arası çocukların 30 dakika, - İlköğretim çağına gelmiş çocukların 45 dakika, - ortaöğretim öğrencilerinin günde 1 saat,

- lise çağına gelmiş gençlerin ise 2 saat teknolojik araçla vakit geçirmesi sağlıklıdır” sözlerine yer verdi.