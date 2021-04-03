Ailesiyle piknik yapan çocuk kayboldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde ailesiyle piknik yapan 10 yaşındaki Rafettin Uğur Çimen, Köprüçay Irmağı kenarında kayboldu.
GÜNDEM 03.04.2021, 09:36
Sağırin Mahallesi Boynuzlubük mevkisine piknik yapmaya giden Fatmana ve Osman Ali Çimen, bir süre sonra yanlarında göremedikleri oğullarını bölgede aramaya başladı.
Çevreye bakınan Çimen çifti, çocuklarının yakınlardaki Köprüçay Irmağı'na düşmüş olabileceğinden şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve sağlık görevlileri sevk edildi.
Su yüzeyinde ve ırmak kenarında yapılan aramada herhangi bir ize rastlanılmadı. Aramalara havanın aydınlanmasıyla ırmakta ve ormanda devam edileceği duyuruldu.
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