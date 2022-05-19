AK Parti'de görev değişikliği
AK Parti Meclis grubunda görev değişikliği yapılıyor. Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç gelecek.
GÜNDEM 19.05.2022, 20:38 19.05.2022, 23:01
Merkez Yürütme Kurulu toplantısında grup başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı ve Bartın milletvekili Yılmaz Tunç'un aday gösterilmesi kararlaştırıldı.
24 Mayıs Salı günü AK Parti grubunda seçim yapılacak.
Yılmaz Tunç'un grup başkanvekilliğine seçilmesi durumunda İstanbul milletvekili Abdullah Güler'in de Adalet Komisyonu Başkanı olması bekleniyor.
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