AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki: Ahlak dışı yalanı lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken “bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor” diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz.'' açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken “bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor” diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz.

Yine örgütlü bir CHP iftirası ile karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanımızın deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ’cü hesaplar müzik montajlayıp servis etti. Sn Cumhurbaşkanımızı Fetö’cü hesaplar yalan ve montajla hedef aldı. Bu yalanlar CHP kürsüsünden kamuoyuyla paylaşıldı.

Depremin olduğu ilk andan itibaren tüm devlet imkanlarını İzmir için seferber edip bizatihi İzmir’e giderek sahadaki ekiplerin yanında yer alan Sn Cumhurbaşkanımıza bu şekilde dil uzatılması CHP’nin yalan siyasetinin son örneğidir.

CHP yönetimi siyasi montaja uygun her türlü siyasi operasyona elverişli bir yapıya dönüşmüştür. CHP Yöneticilerinin Türkiye karşıtlarıyla işbirliği zincirine yeni bir halka daha eklenmiştir. Yalan siyasetinin başka bir izahı olamaz.

Uzun süredir CHP yönetiminin siyasi rekabet değil husumet peşinde olduğunu vurguluyoruz. CHP yönetiminin husumetinin, depremzede evlatlarımızı yalanlarına alet edecek seviyeye düşmesi, tüm insani değerlere hakarettir.