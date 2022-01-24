AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Sedef Kabaş'a tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti görünen ve görünmeyen birçok devrimi gerçekleştirmiştir.

KILIÇDAROĞLU'NUN "İKLİM BAKANLIĞI" AÇIKLAMASINA TEPKİ

Kılıçdaroğlu, İklim Bakanlığı kuracaklarını söylemişti. Bu artık bizi şaşırtmıyor. Siyasette bazen dil sürçmesi ve unutkanlık olabiliyor ama hazırlık yapılmış bir toplantıda İklim Değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı olmuştur. İklim Değişikliği Bakanlığı zaten kurulmuştur.

SEDEF KABAŞ'A TEPKİ

Muhalefet demokrasi için zorunludur. Ama hakaret etmek fikir hürriyetini istismar etmekten başka bir şey değildir.

Bugün vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafında bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuştur.

MUHALEFETİN "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" TEKLİFİ

Yapmaya çalıştıkları şey, ifade hürriyeti genişletmek değil, hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmak.

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Cumhurbaşkanımız krizin iki tarafına da ulaşabiliyor. AB çözüme öncülük edemiyor.

PKK OFİSİ AÇAN RUM KESİMİ'NE TEPKİ

Bu derece cüretkar şekilde teröre destek verilmesi hiçbir şekilde kabul edilmeyecek.