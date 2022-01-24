AK Parti'den Kılıçdaroğlu ve Sedef Kabaş'a tepki
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun İklim Bakanlığı açıklamasına ve Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret açıklamalarına tepki gösterdi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
AK Parti görünen ve görünmeyen birçok devrimi gerçekleştirmiştir.
KILIÇDAROĞLU'NUN "İKLİM BAKANLIĞI" AÇIKLAMASINA TEPKİ
Kılıçdaroğlu, İklim Bakanlığı kuracaklarını söylemişti. Bu artık bizi şaşırtmıyor. Siyasette bazen dil sürçmesi ve unutkanlık olabiliyor ama hazırlık yapılmış bir toplantıda İklim Değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı olmuştur. İklim Değişikliği Bakanlığı zaten kurulmuştur.
SEDEF KABAŞ'A TEPKİ
Muhalefet demokrasi için zorunludur. Ama hakaret etmek fikir hürriyetini istismar etmekten başka bir şey değildir.
Bugün vatandaşlarımız Türkiye'nin her tarafında bu ahlaksız yaklaşım karşısında suç duyurusunda bulunmuştur.
MUHALEFETİN "CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET" TEKLİFİ
Yapmaya çalıştıkları şey, ifade hürriyeti genişletmek değil, hakaret ve nefret siyasetinin önünü açmak.
RUSYA-UKRAYNA KRİZİ
Cumhurbaşkanımız krizin iki tarafına da ulaşabiliyor. AB çözüme öncülük edemiyor.
PKK OFİSİ AÇAN RUM KESİMİ'NE TEPKİ
Bu derece cüretkar şekilde teröre destek verilmesi hiçbir şekilde kabul edilmeyecek.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
|23
|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
|27
|14. Göztepe
|23
|27
|15. Galatasaray
|23
|27
|16. Giresunspor
|23
|26
|17. Antalyaspor
|23
|24
|18. Rizespor
|23
|22
|19. Altay
|23
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|22
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
|3. Erzurumspor
|21
|38
|4. Bandırmaspor
|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11