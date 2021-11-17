AK Parti, gençleri 'Tam Bana Göre Festival'de bir araya getirdi
AK Parti yerel yönetimler başkanlığınca 16-21 Kasım'da Başkent Millet Bahçesi'nde gençlere yönelik "Tam Bana Göre Festivali" düzenliyor.
GÜNDEM 17.11.2021, 15:59 17.11.2021, 19:28
Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri de festivalde en çok ziyaret edilenler arasında.
Aksu TV 4.5 g canlı bağlantısıyla konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yerel yönetimler ve gençlik festivalini değerlendirdi.
Ardından Başkan Güngör birçok yönüyle tam bir festival olduğunu ve her şeyin çok iyi düşünüldüğüne dikkat çekerek cumhurbaşkanı erdoğan’dan aldıkları ödül hakkında bilgiler verdi.
Türkiye’deki en aktif gençlik merkezine sahip olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Türkiye’de örnek bir model olduğunu vurguladı.
Namaz Vakti 17 Kasım 2021
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|12
|23
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|12
|21
|6. Beşiktaş
|12
|20
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|20
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|12
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|12
|9
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|12
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|12
|7
|Takımlar
|O
|P
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|12
|27
|2. Ümraniye
|12
|27
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|12
|26
|4. Bandırmaspor
|12
|22
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|11
|22
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|11
|20
|7. Tuzlaspor
|11
|17
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|11
|16
|9. Samsunspor
|11
|15
|10. Adanaspor
|12
|15
|11. Bursaspor
|11
|14
|12. Gençlerbirliği
|11
|14
|13. Boluspor
|11
|13
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Menemenspor
|11
|11
|16. Ankara Keçiörengücü
|11
|10
|17. Manisa FK
|12
|10
|18. Altınordu
|12
|10
|19. Balıkesirspor
|11
|6
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|O
|P
|1. Chelsea
|11
|26
|2. Man City
|11
|23
|3. West Ham
|11
|23
|4. Liverpool
|11
|22
|5. Arsenal
|11
|20
|6. M. United
|11
|17
|7. Brighton
|11
|17
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|11
|16
|9. Tottenham
|11
|16
|10. Crystal Palace
|11
|15
|11. Everton
|11
|15
|12. Leicester City
|11
|15
|13. Southampton
|11
|14
|14. Brentford
|11
|12
|15. Leeds United
|11
|11
|16. Aston Villa
|11
|10
|17. Watford
|11
|10
|18. Burnley
|11
|8
|19. Newcastle
|11
|5
|20. Norwich City
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|28
|2. Real Madrid
|12
|27
|3. Sevilla
|12
|27
|4. Atletico Madrid
|12
|23
|5. Real Betis
|13
|21
|6. Rayo Vallecano
|13
|20
|7. Osasuna
|13
|19
|8. Athletic Bilbao
|12
|18
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|12
|17
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|13
|17
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|17
|12. Villarreal
|12
|15
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|13
|15
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|12
|13
|15. Celta de Vigo
|13
|12
|16. Cádiz
|13
|12
|17. Granada
|12
|11
|18. Elche
|13
|11
|19. Levante
|13
|6
|20. Getafe
|13
|6