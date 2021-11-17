AK Parti, gençleri 'Tam Bana Göre Festival'de bir araya getirdi

Bu kapsamda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri de festivalde en çok ziyaret edilenler arasında.

Aksu TV 4.5 g canlı bağlantısıyla konuk olan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör yerel yönetimler ve gençlik festivalini değerlendirdi.

Ardından Başkan Güngör birçok yönüyle tam bir festival olduğunu ve her şeyin çok iyi düşünüldüğüne dikkat çekerek cumhurbaşkanı erdoğan’dan aldıkları ödül hakkında bilgiler verdi.

Türkiye’deki en aktif gençlik merkezine sahip olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Türkiye’de örnek bir model olduğunu vurguladı.