AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ gündemi değerlendirdi!

"BİRİYLE TOKALAŞABİLMENİZ İÇİN ELİNİN AÇIK OLMASI LAZIM"

Bazı baro başkanlarının değişikliğe yönelik itirazlarına ilişkin de Dağ, şunları söyledi:

"Peki bu arkadaşlar neye itiraz ediyorlar diyecek olursak, şöyle baktığımızda bunlar kendi güç ve kudretlerinin, ellerinde olan imkanın kaybolmasından müşteki olarak bu itirazda bulunuyorlar. Peki niye yürüyorlar? Yani işin doğrusu niye yürüdüklerini onlar bilmiyorlar, biz de anlayamıyoruz. Neden? Çünkü barolarla ilgili bu çalışma belirli bir olgunluğa eriştikten sonra AK Parti Grubumuz baroları davet etti, 'buyurun tartışalım'. Ne yazık ki şu anda yürüyen baroların büyük bir kısmı özellikle Ankara, İstanbul, İzmir böyle bir toplantıya iştirak etmeyeceğini söyledi."

"BENİM GİBİ DÜŞÜNEN BİNLERCE AVUKAT VAR"

Baronun bir kere bile avukatların meseleleriyle ilgili konularda siyasi iktidarla irtibatta olmak gibi bir düşünce ve fikir içinde olmadığını kaydeden Dağ şöyle devam etti

"Dolayısıyla benim gibi düşünen binlerce avukat var. Baronun asıl vazifesinin kendi meslektaşlarının haklarını, hukuklarını, sıkıntılarını, ızdıraplarını dile getirme, bu konuda lobicilik faaliyeti yapmak diye düşünür ama bizdeki barolar bunu sağlamıyor."