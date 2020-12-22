AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan FETÖ'cülerin toplantısına katılan vekile tepki!
Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cülerin çevrim içi toplantısına HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun katılmasına AK Parti'den tepki geldi.
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, firari FETÖ'cülerle çevrim içi buluştu.
Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cülerin de katıldığı panelde ne konuşulduğu bilinmiyor. Ancak panelden kısa süre sonra FETÖ'cü sosyal medya hesapları tarafından cezaevlerinde çıplak arama yapıldığı iddiası ortaya atıldı. HDP'li Gergerlioğlu da o iddiaların savunucusu oldu.
FETÖ'cülerin çevrim içi paneline HDP'li Gergerlioğlu da katıldı
"Gergerlioğlu'nun ortaya koyduğu iddialarda toplantının etkisi var mıdır?"
Toplantıyla ilgili konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Bu toplantıda ne konuşuldu ne paylaşıldı? Özellikle Gergerlioğlu'nun ortaya koyduğu iddialarda toplantının etkisi var mıdır? Soru işareti olarak duruyor." dedi.
Hem buluşmaya hem de iddiaya tepki gösteren Ünal, Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya dikkat çekti.
Ünal, şunları söyledi:
"Biz, Adalet Bakanlığının açıklamalarını mı esas alacağız, talimatla hapishanelerde hareketlilik oluşturmak isteyen FETÖ'cülerin açıklamalarını mı esas alacağız? Gayri meşru olma iddiaları üzerinden de aslında bir müdahale zemini hazırlayan anti siyasetle karşı karşıyayız."
"Toplumsal alanın terörize edilme çabasına katkı sunmayın"
CHP'ye de tepki gösteren Mahir Ünal, "Pensilvanya ya da Kandil’den gelen talimatlarla, toplumsal alanın terörize edilme çabasına katkı sunmayın." dedi.
Ünal, "Eğer siz devletin polisine, hakimine, savcısına, ordusuna gayri meşru diyor, PKK’nın, FETÖ’nün oluşturmak istediği iklime katkı sunuyorsanız, Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bir '5'inci kol faaliyetinden', 'bir espiyonaj faaliyetinden' bahsedebiliriz." diye konuştu.
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