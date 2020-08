AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'dan gündeme dair açıklamalar!

Sunucu Ateş, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğan Mahir Ünal’ın varlıklı bir aileden geldiğini vurgulayarak siyasete girmesinde ailesinin etkisini sorması üzerine Ünal şu cevabı verdi.

“Siyasete girişim ailemle hiç ilişkili olmadı ama siyasetçi bir aileden geldiğim doğru babam demokrat partiliydi daha sonra adalet partisi geleneğine mensubuydu kardeşlerimse MHP ülkücüydü abilerim ben evin en küçüğüydüm aslında evin en küçüğü olarak o demokrat ve MHP çizgisinin sanırım ortasında bir yerdeydim siyasi olarak lise de İstanbul’a geldiğimde hayatımı değiştiren şey edebiyat öğretmenimin beni Türk edebiyat vakfına götürmesi ve İstanbul’un kültür çevresini tanıma imkanına kavuşmamla birlikte oldu siyasete girmeyi hiçbir zaman düşünmedim siyasete girmem tamamen 15 Temmuz’da aramızdan ayrılan şehit Erol Olçok’un beni biraz siyasete katmasıyla oldu.”

Katıldığı birçok programda memleketi Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki aile evinin bahçesinden bahseden Ünal’a Siyasetçi kimliğinin dışında nasıl bir Mahir Ünal var? Diye soran sunucuya Ünal’ın cevabı şöyle oldu

“O bahçenin bendeki karşılığı o bahçe benim için şu anlamı ifade ediyor mutlu çocukluk geçirmiş bireylerin güçlü olmasının sebebi adeta çocukluklarının bir enerji kaynağı olmasıdır onun için ben çok mutlu bir çocukluk geçirdim ve o mutluluğumun kaynağı da o bahçe rüyalarımı hala o bahçede görürüm ve ben her insanın bir bahçesi olduğuna inanırım her birimizin için bir bahçe mutlaka vardır ve bahçesi olamayan çocuklar içinde üzülürüm bugün z kuşağı için konuşmamız gereken en temel şey sanıyorum onların bir bahçesi onların bir balkonu onların bir sokağı onların mahallesinin olmamasının doğurduğu sonuçlarda var mahir Ünal kendime dışardan baktığımda ben her gece mutlaka o günün muhasebesini yaparım eğer birinin kalbini kırmışsam ertesi gün ya telefonla arayarak yada yüz yüze onun gönlünü alırım yoksa bir sonraki gece rahat uyku uyuyamam.”