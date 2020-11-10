AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: ''Karabağ Azerbaycan’dır''

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Yaşanan gelişme sonrasında Azerbaycan açısından tarihi bir zafer niteliği taşıyan anlaşma, Türkiye’de büyük bir coşku ile karşılandı.

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahir Ünal, şu paylaşımda bulundu: “Karabağ Azerbaycan’dır. Zafer Türk’ündür. Yalınayak yurtlarından sürülen insanlar, Azerbaycan bayrağını Karabağ’a geri astılar. Zafer inananlarındır. Gözünüz, gözümüz aydın olsun... Can Azerbaycan’ın şanlı zaferini kutluyorum.”