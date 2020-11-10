AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: ''Karabağ Azerbaycan’dır''
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Dağlık Karabağ'da anlaşmaya varmasının ardından “Karabağ Azerbaycan’dır” paylaşımında bulundu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ krizine ilişkin yapılan anlaşma kapsamında Moskova saatiyle 00:00'dan itibaren ateşkes ilan edildiğini bildirdi. Yaşanan gelişme sonrasında Azerbaycan açısından tarihi bir zafer niteliği taşıyan anlaşma, Türkiye’de büyük bir coşku ile karşılandı.
Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Mahir Ünal, şu paylaşımda bulundu: “Karabağ Azerbaycan’dır. Zafer Türk’ündür. Yalınayak yurtlarından sürülen insanlar, Azerbaycan bayrağını Karabağ’a geri astılar. Zafer inananlarındır. Gözünüz, gözümüz aydın olsun... Can Azerbaycan’ın şanlı zaferini kutluyorum.”
Karabağ Azerbaycan’dır. Zafer Türk’ündür. ????????????????— Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) November 10, 2020
Yalınayak yurtlarından sürülen insanlar, Azerbaycan bayrağını Karabağ’a geri astılar. Zafer inananlarındır. Gözünüz, gözümüz aydın olsun...
Can Azerbaycan’ın şanlı zaferini kutluyorum. #ikidevletbirmillet
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