AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önemli açıklamalarda bulundu!

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu Yayıncılar Derneği Tarafından yapılan Anadolu soruyor Programında AYD Başkanı Sinan Burhan, Çay Tv Genel Yayın Yönetmeni Hasan Yavuz Bakır, Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık’ın sorularını yanıtladı.

Mahir Ünal, Gazeteciler İsmail Dükel ve Müesser Yıldız’ın gözaltına alınması ve tutuklanmasına yönelik bir soru üzerine bu isimler devletin güvenliğini ihlal ettikleri için gözaltına alınmışlardır. Diye konuştu.

Mahir Ünal’a yeni kurulan partiler ve seçim kanununa ilişkin soru da soruldu.

Ünal, bu partilerin teşkilatlanamadıklarını kamuoyunda karşılığı olmadığını ve gündemlerinde olmadığını ifade etti.

HDP’lilerin başlattığı yürüyüşe ilişkin olarakta Mahir Ünal, Terörün sözcülüğünü yaptıklarını, aralarına mesafe koymadıklarını söyledi.

Mahir Ünal: ''Sosyal medyada yeşil top uygulamasına ilişkin olarakta, farkındalık oluşturmak için bir simgesel çalışma yaptık. Bu bir gönüllülük çalışmasıydı. Sorumluluk çalışması değildi. Yeşil küreyi hesaplarına ekleyenlerin sorumluluğu bize ait değil dedik. İnsanların sosyal medyada kullandıkları dile dikkat etmeleri gerekir.

Buna dikkat etmeleri için bu uygulamayı başlattık. Biz buna etik farkındalık çalışması dedik. Bu çalışma amacına ulaştı sonlandırdık.'' dedi. Ünal birileri bu çalışmayı hedeflerine koydu. Yeşil küre kullanıp ahlaksızlık yaparak Ak Partiyi hedefe koydular dedi.