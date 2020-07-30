AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’dan Kurban Bayramı mesajı!

Ünal mesajında şu ifadeleri kullandı;

“Değerli Kahramanmaraşlı hemşerilerim ve bizi izleye tüm vatandaşlarımız kurban bayramınızın hayırlara vesile olmasını diliyorum ülkemizin ve tüm İslam coğrafyasının bu kurban bayramı vesilesiyle sağlık, mutluluk, huzur, afiyet bulmasını temenni ediyorum.

Bildiğiniz gibi bir salgın sürecinin içerisinden geçiyoruz tüm dünya, ülkemiz bu süreçle en iyi mücadele eden ülkelerden bir tanesi bu süreçte devlet millet bütünleşmesiyle bu salgınla en iyi şekilde mücadele ettik.

Dayanışmanın, yardımlaşmanın, komşuluğun, paylaşmanın en güzel örneklerini gördük

Bayramda dayanışmanın, yardımlaşmanın, paylaşmanın, komşuluğun, kardeşliğin, barışın, huzurun simgesidir.

Bu bayramda hem kendi sağlığımızı hem de sevdiklerimizin sağlığını korumak için fiziki mesafeye dikkat edelim, maskesiz dışarı çıkmayalım, temizliğimize dikkat edelim ve bayramlaşmalarımızı gönülden yapalım kucaklaşmayalım gönülden birbirimizle kucaklaşalım dilimizle en güzel sevgi sözlerini söyleyelim bayramlarımızı kutlayalım ama maske mesafe ve temizliğe son derece dikkat edelim kalın sağlıcakla.“