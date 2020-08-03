Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki gündemi değerlendirdi
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de gündemi değerlendirdi.
Özhaseki, belediyelerin pandemi sürecinde çok iyi çalıştığını belirterek, "Bütün belediye başkanlarımızı alnından öpüyorum. Yokluklar içerisinde harikalar oluşturdular. Belediyelerimizin gelirleri düşmesine rağmen ağlamadan çalıştılar, bahane üretmediler, işlerine baktılar." dedi.
Belediye başkanlarının her projesinde yanlarında olduklarını aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:
"belediye başkanlarımızın desteklenmesi icap ediyor, onlara yol göstermek icap ediyor. Doğrusu ben de bu arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Belediye başkanlarımızdan bizi arayıp 'görüşemiyoruz' diyen şimdiye kadar hiç olmamıştır. Biz de 21 yıllık tecrübemizi belediye başkanı arkadaşlarımızla paylaşıyoruz. Belediyelerimizin her projelerinde varız. Sorunlarına çözüm bulmaya, yol göstermeye çalışıyoruz. Bizi bugünlere aziz milletimiz getirdi. Her şart ve zamanda onlar için çalışmaya devam edeceğiz." DEDİ
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