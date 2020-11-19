AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.
GÜNDEM 19.11.2020, 22:35
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini kaydeden Özhaseki, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.
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