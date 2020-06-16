AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Anadolu Soruyor'a konuk oluyor!
Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından gerçekleştirilen “Anadolu Soruyor” programı ekranlara geri dönüyor. Bu hafta programının konuğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal olacak.
GÜNDEM 16.06.2020, 11:41 16.06.2020, 12:20
32
AYD Başkanı Sinan Burhan Yönetiminde, 40 yerel televizyon tarafından ortak yayınlanan programa önemli konuklar katılmaya devam ediyor.
17 Haziran Çarşamba günü saat 15.30’daki program 40 yerel televizyondan canlı yayınlanırken, bu haftanın konuğu ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal olacak.
32°
az bulutlu
Namaz Vakti 16 Haziran 2020
|İmsak
|03:16
|Güneş
|05:04
|Öğle
|12:38
|İkindi
|16:30
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|56
|2. Başakşehir
|27
|56
|3. Sivasspor
|27
|52
|4. Galatasaray
|27
|50
|5. Beşiktaş
|27
|44
|6. Alanyaspor
|27
|43
|7. Fenerbahçe
|27
|43
|8. Göztepe
|27
|37
|9. Gaziantep FK
|27
|33
|10. Antalyaspor
|27
|33
|11. Denizlispor
|27
|31
|12. Gençlerbirliği
|27
|31
|13. Kasımpaşa
|27
|29
|14. Çaykur Rizespor
|27
|28
|15. Konyaspor
|27
|26
|16. Malatyaspor
|27
|25
|17. Ankaragücü
|27
|24
|18. Kayserispor
|27
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|28
|53
|2. Erzurum BB
|28
|47
|3. Bursaspor
|28
|46
|4. Adana Demirspor
|28
|45
|5. Akhisar Bld.Spor
|28
|45
|6. Fatih Karagümrük
|28
|43
|7. Altay
|28
|43
|8. Ümraniye
|28
|40
|9. Giresunspor
|27
|38
|10. Keçiörengücü
|28
|35
|11. Balıkesirspor
|28
|35
|12. Menemen Belediyespor
|28
|35
|13. İstanbulspor
|27
|33
|14. Altınordu
|28
|31
|15. Boluspor
|28
|25
|16. Osmanlıspor
|28
|24
|17. Adanaspor
|28
|20
|18. Eskişehirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|29
|82
|2. Man City
|28
|57
|3. Leicester City
|29
|53
|4. Chelsea
|29
|48
|5. M. United
|29
|45
|6. Wolverhampton
|29
|43
|7. Sheffield United
|28
|43
|8. Tottenham
|29
|41
|9. Arsenal
|28
|40
|10. Burnley
|29
|39
|11. Crystal Palace
|29
|39
|12. Everton
|29
|37
|13. Newcastle
|29
|35
|14. Southampton
|29
|34
|15. Brighton
|29
|29
|16. West Ham
|29
|27
|17. Watford
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Aston Villa
|28
|25
|20. Norwich City
|29
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|28
|61
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Sevilla
|29
|51
|4. Real Sociedad
|28
|47
|5. Getafe
|28
|46
|6. Atletico Madrid
|28
|46
|7. Valencia
|28
|43
|8. Granada
|29
|42
|9. Villarreal
|28
|41
|10. Athletic Bilbao
|28
|38
|11. Osasuna
|28
|35
|12. Levante
|29
|35
|13. Real Betis
|29
|34
|14. Real Valladolid
|28
|32
|15. Deportivo Alaves
|28
|32
|16. Eibar
|28
|27
|17. Celta de Vigo
|28
|26
|18. Mallorca
|28
|25
|19. Leganés
|28
|23
|20. Espanyol
|28
|23