AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal'dan YouTube açıklaması! Memnuniyetle karşılıyoruz...

Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olmasına ve yasal zorunluluğa rağmen ülkeye temsilci atamayan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıları, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube, TikTok, Pinterest, LinkedIn ve Dailymotion’a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından ilk önce 10'ar milyon lira daha sonra ise 30'ar milyon lira para cezası kesilmişti.

Bunun üzerine YouTube, Türkiye’de yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldıklarını duyurdu. Bu gelişme üzerine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. YouTube’un Türkiye'ye temsilci atama kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Ünal, “Diğer sosyal medya mecralarının da hukuki ve mali muhataplık oluşturma konusunda aynı hassasiyetle işbirliği yapmalarını temenni ediyoruz. Ülkemize hayırlı olsun” dedi.