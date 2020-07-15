AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: ''Gazi meclis o gece bombalar altında görev yaptı''
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TBMM’de CNN Türk Ankara temsilci Dicle Canova’nın sorularını cevapladı.
GÜNDEM 15.07.2020, 16:07
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Ünal; şehitler anıtının yanında yapılan töreni daha anlamlı ve değerli bulduğunu söyledi.
Başkan Ünal, daha sonra NTV ekranlarında darbeye direnişin dördüncü yılını değerlendirdi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, TRT Haber’in 15 Temmuz özel yayınında 15 Temmuz gecesini anlattı.
Ünal; o günkü direnişin değerini bugün çok daha iyi anlaşıldığını ifade etti.
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