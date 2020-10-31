AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: 'Kendimize ve ülkemize güvenelim'

AK Parti Van 7. Olağan İl Kongresi’ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, düzenlenen kongrede konuştu. Ünal, “Van ruhu olan bir şehir. Ben inanıyorum ki 2023’ün, 2053’ün ve 2071’in Türkiye’sinde Van büyük bir başarı hikayesi yazacak. Çünkü Van’dan yeşeren fidanları görüyoruz.

Çünkü 18 yıllık iklimde yeni fidanların büyüdüğünü görüyoruz. O fidanların azmini ve gayretini görüyoruz. O fidanların işte burada şehirleri için, ülkeleri için dertlendiklerini görüyoruz. Geleceğin dünyasında şehirler yarışacak, şehirler rekabet edecek. O yüzden Van’ın bizim için, AK Parti için ve Recep Tayyip Erdoğan için ayrı bir önemi ve kıymeti var.

Biz Van ile beraber, bölge ile beraber, Türkiye ile beraber verdiğimiz bu mücadelenin ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bugün Türkiye’ye karşı duranların Türkiye’nin verdiği tam bağımsızlık mücadelesinin ne anlama geldiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Huzurun ne anlama geldiğini, refahın ne anlama geldiğini, bir şehrin sokaklarında özgür bir şekilde dolaşmanın ne anlama geldiğini siz çok iyi biliyorsunuz. Sizinle beraber verdiğimiz tam bağımsız Türkiye mücadelesini Allah’ın izni ile her alanda gerçekleştireceğiz.

Biz Recep Tayyip Erdoğan ile yola çıkarken, bir söz verdik. Verdiğimiz o sözü sonuna kadar yerine getireceğiz. Kendimize ve ülkemize güvenelim. İnandığımız yolda yürümeye devam edelim” dedi.