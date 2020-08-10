AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Milletimizle beraber inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik

AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü kutlamaları 13 Ağustos Perşembe günü Mamak'taki 75. Yıl Parkı'nda koronavirüs tedbirlerine uyularak gerçekleştirilecek.

GÜNDEM 10.08.2020, 17:36 10.08.2020, 19:32
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü kutlamalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

14 Ağustos'ta kutlanan kuruluş yıl dönümünü bu yıl 1 gün erkene aldıklarını ifade eden Ünal, 13 Ağustos Perşembe günü yapılacak Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından Mamak'taki 75. Yıl Parkı'nda kuruluş yıl dönümünü kutlayacaklarını belirtti.

Park içinde yer alan yaklaşık 4 bin kişilik amfi tiyatroda, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kutlamaların yapılacağını anlatan Ünal, şöyle konuştu:

"MYK ve MKYK üyelerimiz, kurucu üyeler, eski TBMM başkanları, parti kurulları, 27. Dönem milletvekilleri, ana kademe MYK ve MKYK üyeleri, il başkanları, büyükşehir belediye meclisi başkan vekilleri, il genel meclisi başkanları, kabine üyeleri, önceki dönem MYK üyeleri, önceki dönem bakanlar kurulu üyeleri, birim başkan yardımcıları, Ankara il ve ilçe yönetimleri, Ankara ilçe belediye başkanları ve bakan yardımcıları olmak üzere toplam 975 davetli olacak. Kutlamalar sade bir şekilde gerçekleştirilecek."

Slogan "Milletimizle Beraber İnandığımız Yolda AK Parti 19 Yaşında"

Ünal, kutlamalarda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana hazırlanan seçim şarkılarını sanatçıların seslendireceğini, 19. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan özel bir şarkının da partililerle paylaşılacağını dile getirdi.

"Bu yıl 'Milletimizle Beraber İnandığımız Yolda AK Parti 19 Yaşında' sloganını kullanacağız." diyen Ünal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnandığımız yolda ifadesinin altını çizerek söylemek isterim. Kurulduğumuz günden beri hangi ilkelere inandıysak, Türkiye için neler vadettiysek bunları gerçekleştirmenin ve milletimizin bize emanet olarak verdiği büyük Türkiye idealinin ve tarihin içinden akıp gelen milletin büyük iddiasının temsilcisi ve emanetçisi olmaya dikkat gösterdik."

Mahir Ünal, kurulduğunda bazı kesimlerin AK Parti'ye 6 ay ömür biçtiğini ancak o günden bugüne tam 19 yılın geçtiğini söyledi.

"AK Parti'den kurtulmalıyız" diyenlerin geçtiğimiz 18 yılda yüzlerce kez hayal kırıklığına uğradığına dikkati çeken Ünal, şunları söyledi:

"Bu kesimlerin, bütün dünyanın beraber yaşadığı küresel salgın olayında da umutları, hayalleri boşa çıktı. Milletimizle inandığımız yolda yürümeyi kendimize şiar edindik. Bundan sonraki süreçte de biz biliyoruz ki Türkiye'nin önü açık. Bugün belki içinde yaşadığımız için farketmediğimiz bir süreç var. Dünya büyük bir değişim ve kırılmanın içinde. Dünya, bundan 100 yıl önce yaşadığı değişimin benzerini yeniden yaşıyor. Dijitalleşme ve Kovid-19 sonrası dünyanın nasıl bir şekle gireceği tartışılırken yaşananları hep beraber görüyoruz. Lübnan, Suriye ve Irak'ta yaşananlar, son dönemde Yunanistan ve Mısır'ın yeni bir harita ilanı ve Türkiye'nin buna karşılık Navtex ilanı. Bu süreçler, bölgede dinamik değişim süreçlerinin göstergesi."

"Erdoğan Türk siyasetinde önemli bir yer tutuyor"

Ünal, çalışma arkadaşlarından, merhum Adnan Menderes, Turgut Özal, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayalleri ve vaatlerini araştırmalarını istediğini aktardı.

Çalışmanın yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti'nin gerçekleştirdiği vaatlerin de hazırlandığını anlatan Ünal, "Ortaya ilginç bir tablo çıktı. Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes'ten bugüne kadar bütün liderlerin hayalleri ve vaatlerini gerçekleştiren liderdir. Liderlerin hayallerini gerçekleştiren lider olarak Erdoğan, Türk siyasetinde önemli bir yer tutuyor." diye konuştu.

Mahir Ünal, küresel krizlerin, salgının getirdiği ortak sorunları hep birlikte yaşadıklarını, bunlarla hep birlikte mücadele ettiklerini vurguladı.

"CHP'nin AK Parti'ye dönük yüzü beni ilgilendiriyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, toplantıda, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı.

Muharrem İnce'nin parti kuracağı iddiaları ve bunun CHP'de hangi sonuçları doğuracağına ilişkin soru üzerine Ünal, "İnce'nin kendisinin bileceği bir süreç. Siyasi parti kurmaktan ziyade hareket başlatmak istediğini ifade etti. CHP içinde hangi sonuçları doğurur bununla ilgili değerlendirme yapmam uygun olmaz. CHP'nin, AK Parti'ye dönük yüzü beni ilgilendiriyor. CHP'nin İnce'ye dönük yüzü iç meseleleri. O konuda bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener'e yönelik çağrı

Bir gazetecinin "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yapılan 'evine dön' çağrısı Cumhur İttifakı'na katılması için mi yapıldı?" sorusu üzerine Ünal, "Siyasi partiler kendi tabanlarının sosyolojisiyle hareket ederler. Tabanlarının hassasiyet ve taleplerini dikkate almak zorundalar. Kurulduğu günden sonraki süreçte ittifaklarının içindeki pozisyonlarından dolayı Meral Akşener ve sözcüleri bu konularda açıklama yapma konusunda ciddi güçlükler çektiler. Bu güçlükler hala görülüyor. İYİ Partinin kendi mecrasına ve kendi siyasal tabanına henüz oturmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sosyal medya düzenlemesi

Ünal, "Sosyal medya düzenlemesinin ardından sosyal medya kuruluşlarıyla görüşmeler yapılacağını söylemiştiniz. Bu konuda bir gelişme oldu mu?" sorusuna, "Görüşmeleri Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yapacak. Görüşmelerin siyasal bir ayağı söz konusu değil. 1 Ekim'de yasa yürürlüğe girecek. 1 Ekim'e kadar görüşmeler gerçekleştirilecek. 1 Ekim'de ilk uyarı yapılacak. Ondan sonraki 30 gün içinde bir geri dönüş olmazsa yasada belirtilen yaptırımlar uygulamaya geçecek." cevabını verdi.

#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal #19. kuruluş yıl dönümü
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