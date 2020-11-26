AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Tek bir hain kalmayana kadar mücadele edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Akıncı Üssü davasında verilen karar hakkında açıklamalarda bulundu. Ünal, “FETÖ ile mücadelemiz, tek bir hain cezasız kalmayana kadar devam edecek” dedi.

GÜNDEM 26.11.2020, 23:44 27.11.2020, 00:25
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Tek bir hain kalmayana kadar mücadele edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin ‘sivil imamlar’ ile Ankara’ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365’i tutuklu 475 sanıklı davada kararın açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, ''15 Temmuz hain darbe girişimine katılan eli kanlı katillerin hiçbiri kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacak. FETÖ ile mücadelemiz, tek bir hain cezasız kalmayana kadar devam edecek. Milletin iradesine ve devletimize saldıran FETÖ’cü alçaklar, bugün olduğu gibi son nefeslerine kadar hesap vermeye devam edecek. Başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere tüm milletimizin gönlü ferah olsun'' dedi.

#AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal #Akıncı Üssü davası #FETÖ #açıklama #dava #Mahir Ünal
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 27 Kasım 2020
İmsak 05:51
Güneş 07:17
Öğle 12:25
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:43
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 9 14
5. Karagümrük 9 13
6. Başakşehir 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Hatayspor 7 12
12. Göztepe 8 11
13. Malatyaspor 8 11
14. Sivasspor 8 9
15. Trabzonspor 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Gençlerbirliği 8 5
20. Denizlispor 8 5
21. Ankaragücü 7 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. Ankara Keçiörengücü 10 18
4. Tuzlaspor 9 18
5. İstanbulspor 9 17
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 9 15
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 10 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 10 10
14. Bandırmaspor 10 8
15. Boluspor 10 7
16. Menemen Belediyespor 8 6
17. Ankaraspor 9 5
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Tottenham 9 20
2. Liverpool 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 8 16
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. M. United 8 13
10. Crystal Palace 9 13
11. Arsenal 9 13
12. Wolverhampton 8 13
13. Man City 8 12
14. Leeds United 9 11
15. Newcastle 9 11
16. Brighton 9 9
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 10 14
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Valencia 10 12
9. Elche 8 12
10. Getafe 9 12
11. Real Betis 9 12
12. Barcelona 8 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 10
15. Eibar 10 10
16. Athletic Bilbao 8 9
17. Real Valladolid 10 9
18. Levante 9 7
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7