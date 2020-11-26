AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal: Tek bir hain kalmayana kadar mücadele edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, FETÖ’nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin ‘sivil imamlar’ ile Ankara’ya bomba yağdıran pilotların da arasında bulunduğu 365’i tutuklu 475 sanıklı davada kararın açıklanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ünal, ''15 Temmuz hain darbe girişimine katılan eli kanlı katillerin hiçbiri kendilerini bekleyen akıbetten kurtulamayacak. FETÖ ile mücadelemiz, tek bir hain cezasız kalmayana kadar devam edecek. Milletin iradesine ve devletimize saldıran FETÖ’cü alçaklar, bugün olduğu gibi son nefeslerine kadar hesap vermeye devam edecek. Başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere tüm milletimizin gönlü ferah olsun'' dedi.