AK Parti Grup Başkanvekili, Kilis’te çeşitli ziyaretlerde bulundu
Biz dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Ünal, Valiliği ziyaret ederek, Vali Recep Soytürk ile makamında bir süre görüştü.
GÜNDEM 22.07.2022, 16:33 22.07.2022, 17:10
Buradan Kilis Belediyesine geçen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Belediye Başkanı Servet Ramazan'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ünal, daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ndeki işletmeleri gezerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Ünal'a, AK Parti Kilis milletvekilleri Ahmet Salih Dal ile Mustafa Hilmi Dülger, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve diğer ilgililer eşlik etti.
Namaz Vakti 22 Temmuz 2022
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