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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis Barosu Sosyal Tesislerinde düzenlenen AK Parti Kilis İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.

GÜNDEM 22.07.2022, 18:20 22.07.2022, 19:23

Başkan Ünal “İnsanlığın Son Adası, Türkiye’dir” dedi.

Ünal, “Irak, Suriye bataklık olmasın, terör örgütlerinin menbaı olmasın diye Suriye’deyiz” dedi.

#AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal
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