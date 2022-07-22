AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kilis Barosu Sosyal Tesislerinde düzenlenen AK Parti Kilis İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısında konuştu.
GÜNDEM 22.07.2022, 18:20 22.07.2022, 19:23
Başkan Ünal “İnsanlığın Son Adası, Türkiye’dir” dedi.
Ünal, “Irak, Suriye bataklık olmasın, terör örgütlerinin menbaı olmasın diye Suriye’deyiz” dedi.
Namaz Vakti 22 Temmuz 2022
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