Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal TGRT Haber’de Sorular yanıtladı!

Ünal’ın gündeminde Gazze başta olmak üzere siyasette HDP’ye ‘Bakanlık Sözü’ tartışmaları ve Bahçeli – Erdoğan’ın sürpriz görüşmesi vardı.



Ünal, İsrail şiddetle kendi varlığına meşruiyet oluşturuyor diyerek dünyanın bu zulmü şu anda seyrettiğini söyledi.



Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Ünal, yeni anayasanın Türkiye için önemini anlattı.





