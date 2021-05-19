Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal TGRT Haber’de Sorular yanıtladı!
Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TGRT Haber’de Alper Artun’un sorularını cevapladı.
GÜNDEM 19.05.2021, 14:30 19.05.2021, 20:35
Ünal’ın gündeminde Gazze başta olmak üzere siyasette HDP’ye ‘Bakanlık Sözü’ tartışmaları ve Bahçeli – Erdoğan’ın sürpriz görüşmesi vardı.
Ünal, İsrail şiddetle kendi varlığına meşruiyet oluşturuyor diyerek dünyanın bu zulmü şu anda seyrettiğini söyledi.
Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Ünal, yeni anayasanın Türkiye için önemini anlattı.
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